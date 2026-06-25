Zašto je sklonjen Jovo Lukić? Srbin koji je dao gol za BiH na Mundijalu, više ne igra! Legendarni as digao glas: Žao mi ga je, nema ga na mapi...

Kurir pre 57 minuta
Zašto je sklonjen Jovo Lukić? Srbin koji je dao gol za BiH na Mundijalu, više ne igra! Legendarni as digao glas: Žao mi ga je…

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je istorijski uspeh plasmanom u nokaut fazu Svetskog prvenstva nakon pobede nad Katarom rezultatom 3:1, ali nekadašnji as ove reprezentacije, Marko Topić smatra da rezultat ne sme da prikrije određene probleme u igri „Zmajeva“.

Legendarni napadač BiH istakao je da je najvažnije da je ostvaren cilj, ali je upozorio na velike oscilacije u igri, posebno u veznom redu i odbrani. - Pobeda je najvažnija i to se na kraju gleda. To je bio cilj. Alajbegović je čudo od igrača, daleko najbolji na utakmici. Međutim, bilo je mnogo oscilacija. Protivnici su nam nekoliko puta lako ulazili u peterac i stvarali prilike. Bajraktarević je u poslednje vreme upao u rupu, nadam se da će se to promeniti protiv
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