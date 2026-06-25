Zašto je sklonjen Jovo Lukić? Srbin koji je dao gol za BiH na Mundijalu, više ne igra! Legendarni as digao glas: Žao mi ga je, nema ga na mapi...

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je istorijski uspeh plasmanom u nokaut fazu Svetskog prvenstva nakon pobede nad Katarom rezultatom 3:1, ali nekadašnji as ove reprezentacije, Marko Topić smatra da rezultat ne sme da prikrije određene probleme u igri „Zmajeva“.

Legendarni napadač BiH istakao je da je najvažnije da je ostvaren cilj, ali je upozorio na velike oscilacije u igri, posebno u veznom redu i odbrani. - Pobeda je najvažnija i to se na kraju gleda. To je bio cilj. Alajbegović je čudo od igrača, daleko najbolji na utakmici. Međutim, bilo je mnogo oscilacija. Protivnici su nam nekoliko puta lako ulazili u peterac i stvarali prilike. Bajraktarević je u poslednje vreme upao u rupu, nadam se da će se to promeniti protiv