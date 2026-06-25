Zastrašujuća scena u Venecueli: Čovek juri niz stepenice razorene zgrade i sve snima, svaki sprat situacija je postajala sve gora! (video)

Kurir pre 1 sat  |  Jutarnji.hr)
Zastrašujuća scena u Venecueli: Čovek juri niz stepenice razorene zgrade i sve snima, svaki sprat situacija je postajala sve…

Jedan od njih, koji je na mreži "Iks" pogledalo 1,2 miliona korisnika, prikazuje muškarca kako se spušta stepenicama zgrade, sa višeg sprata do prizemlja.

Kako se približavao nižim spratovima, na snimku se vidi sve veća šteta na zgradi - pukotine na stepenicama prekrivene ciglama, voda koja izbija iz zidova i plavi prizemlje, pa čak i ogromne rupe u zgradi. Podsetimo, prvi zemljotres bio je jačine 7,2 stepena po Rihterovoj skali, a drugi, snažniji, 7,5 stepenipo Rihterovoj skali. Epicentar je bio u blizini glavnog grada Karakasa. Brojne zgrade su srušene ili teško oštećene, a desetine hiljada ljudi nalaze se na
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