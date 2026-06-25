Usvojene izmene i dopune „Mrdićevih zakona“ u Skupštini

Danas su u poslanici Narodne skupštine Srbije usvojili 32 tačke dnevnog reda sedmog vanrednog zasedanja Skupštine Srbije, među kojima su i izmene i dopune seta pravosudnih zakona koji su prethodno usvojeni na predlog Uglješe Mrdića iz Srpske napredne stranke (SNS).

Narodni poslanici izglasali su izmene i dopune Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o sudijama, Zakona o Visokom savetu tužilaštva i Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, prenosi Danas. Na vanrednoj sednici usvojeni su i Predlog zakona o izmeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, izmene i dopune Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, kao i izmene i dopune Zakona o presađivanju ljudskih