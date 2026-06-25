Novosađani u aprilu prihodovali manje nego u martu

Moj Novi Sad pre 30 minuta
Novosađani u aprilu prihodovali manje nego u martu

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku prosečna plata u Novom Sadu za april ove godine je bila 138.914 dinara sa uračunatim doprinosima i porezima, što znači da su Novosađani prihodovali manje nego u martu.

Bez poreza i doprinosa u aprilu je plata u glavnom gradu Vojvodine iznosila 191.525 dinara što je opet za 2.500 dinara manje nego u martu, piše 021.rs. Prosečna plata u celoj Srbiji u aprilu je iznosila 121.805 dinara, što je za 200 dinara više nego u martu. Uprkos tome što je plata u proseku za april ove godine iznosila preko 1.000 evra, medijalna plata ostaje mnogo pouzdaniji prikaz kupovne moći građana Srbije. Medijalna plata u Srbiji za april mesec je iznosila
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