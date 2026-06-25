Povećane garancije za kreditnu podršku mladima u kupovini prve nekretnine

Moj Novi Sad pre 4 sati
Povećane garancije za kreditnu podršku mladima u kupovini prve nekretnine
Skupština Srbije danas je usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, kojim se ukupan iznos garancije za kredite povećava sa 600 na 900 miliona evra, saopštilo je Ministarstvo finansija. – Kao što smo i obećali, nastavljamo sa programom podrške mladima u kupovini prve nekretnine proširivanjem garantne šeme za dodatnih 300 miliona evra – rekao je
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