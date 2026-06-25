Brazil demonstrirao silu na Mundijalu: Škoti nemoćni, Vinisijus ispisao istoriju, vratio se i Nejmar

Brazil je rutinski završio posao protiv Škotske i pobedom od 3:0 potvrdio prvo mesto u grupi C na Svetskom prvenstvu.

Izabranici Karla Anćelotija još jednom su pokazali zbog čega se nalaze među najvećim favoritima za osvajanje trofeja, a centralna figura susreta bio je Vinisijus Žunior. Ujedno, navijači su na terenu napokon imali priliku da vide i Nejmara! Napadač Reala (Vinisijus) bio je nezaustavljiv i sa dva pogotka predvodio Selesao do novog trijumfa. Već u sedmom minutu Brazil je stigao do prednosti, pošto je Rajan presekao loše dodavanje škotske odbrane, a Vinisijus rutinski