Brazil demonstrirao silu na Mundijalu: Škoti nemoćni, Vinisijus ispisao istoriju, vratio se i Nejmar

Mondo pre 40 minuta  |  Tijana Jevtić
Brazil demonstrirao silu na Mundijalu: Škoti nemoćni, Vinisijus ispisao istoriju, vratio se i Nejmar

Brazil je rutinski završio posao protiv Škotske i pobedom od 3:0 potvrdio prvo mesto u grupi C na Svetskom prvenstvu.

Izabranici Karla Anćelotija još jednom su pokazali zbog čega se nalaze među najvećim favoritima za osvajanje trofeja, a centralna figura susreta bio je Vinisijus Žunior. Ujedno, navijači su na terenu napokon imali priliku da vide i Nejmara! Napadač Reala (Vinisijus) bio je nezaustavljiv i sa dva pogotka predvodio Selesao do novog trijumfa. Već u sedmom minutu Brazil je stigao do prednosti, pošto je Rajan presekao loše dodavanje škotske odbrane, a Vinisijus rutinski
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