Haos na tribinama: Ovako Boban Rajović slavi gol Bosne sa hiljadama navijača u Americi

Mondo pre 48 minuta  |  Marina Cvetković
Haos na tribinama: Ovako Boban Rajović slavi gol Bosne sa hiljadama navijača u Americi

Pevač Boban Rajović već nekoliko dana boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde nastupa i promoviše prvi deo svog novog albuma "Otpisan".

Kako je fudbalska atmosfera ovih dana na vrhuncu, Rajović sa velikom pažnjom prati dešavanja na međunarodnoj sportskoj sceni. Boraveći u jednoj od zemalja domaćina velikih fudbalskih takmičenja, nije želeo da propusti priliku da pruži podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine koja je sinoć igrala važan meč. "Oseća se velika euforija u Americi. Lepo je biti deo jednog ovakvog sportskog spektakla, a posebno kada si okružen svojim ljudima. Mi sa Balkana smo uvek
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