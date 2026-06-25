Srušili favorita i napravili čudo: Južna Afrika prvi put među najboljima na svetu

Mondo pre 1 sat  |  Tijana Jevtić
Srušili favorita i napravili čudo: Južna Afrika prvi put među najboljima na svetu

Južna Afrika ispisala je jednu od najlepših priča dosadašnjeg toka Svetskog prvenstva.

Reprezentacija poznata pod nadimkom "Bafana Bafana" savladala je Južnu Koreju rezultatom 1:0 i po prvi put u istoriji izborila plasman u nokaut fazu Mundijala. Trijumf je Južnoafrikancima doneo drugo mesto u grupi A, pa ih u osmini finala očekuje duel sa Kanadom, drugoplasiranom selekcijom iz grupe B. Iako su Korejci u meč ušli sa ulogom favorita, nisu uspeli da opravdaju očekivanja. Već u trećem minutu imali su idealnu priliku da stignu do vođstva. Posle kornera
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