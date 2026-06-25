Britanska vojska: Pogođen tanker dok je prolazio UN odobrenom rutom kroz Ormuz

Teretni brod koji je putovo kroz Ormuski moreuz rutom odobrenom od strane Ujedinjenih nacija pogođen je danas projektilom, saopštila je britanska vojska.

Ovo saopštenje je stiglo u vreme kada je nekoliko tankera krenulo tom istom rutom kroz moreuz. Iran je zapretio brodovima koji idu tom rutom uz obalu Omana. Rutu je promovisala UN pomorska agencija. Britanski centar za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) prijavio je napad, i rekao da nema povređenih niti štete po životnu okolinu. Otvaranje alternativne rute kroz taj vitalni plovni put oslobodio bi pritisak na svestsku privredu i oduzeo Iranu glavni adut tokom