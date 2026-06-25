Dan uživo: Jadar iza kulisa - tajni planovi i strani novac

Tajni sastanci i planovi o projektu Jadar, pre i posle njegovog formalnog stopiranja, kao i novac koji je Nemačka opredelila za podršku rudarenju baš u trenutku masovnih studentskih protesta u Srbiji, otvaraju nova pitanja o tome ko i pod kojim uslovima vodi pregovore o litijumu.

Šta otkriva novo istraživanje BIRN-a i koliko javnost zaista zna o dogovorima oko Jadra? Gosti dana uživo biće Saša Dragojlo, novinar BIRN-a, i aktivista iz Gornjih Nedeljica Zlatko Kokanović. Pred protest u Kraljevu 28. juna razgovaramo i sa Vladanom Slavkovićem iz Lokalnog fronta. Dan uživo sa Majom Dragić, od 16.30.