Fon der Lajen: Ulazak u EU isključivo prema kriterijumima, ali Ukrajina zavidno napredovala

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen poručila je danas u Gdanjsku na trećoj Međunarodnoj konferenciji o obnovi Ukrajine da ne može biti rasprave o tome da li kandidati u Evropsku uniju ulaze na osnovu ispunjenih kriterijuma, ali da je Ukrajina za kratko vreme ostvarila zavidni napredak i ako tako nastavi budućnost u EU joj je garantovana. "Ukrajinci su rešeni da njihov evropski izbor ne može biti slomljen. Sada je naš zadatak da pretvorimo tu