N1 u potrazi za Dašićem: Gradonačelnik Kragujevca krenuo peške do Beograda

Na nesvakidašnji potez odlučio se i gradonačelnik Kragujevca - da na skup naprednjaka dođe peške.

Na put dug 110 km Nikola Dašić krenuo je juče, putem koji vodi preko Topole, Mladenovca i Vrčina. Na ovaj put nije poveo medije, ali je naša ekipa pokušala da ga nađe. Ogrnut zastavom Srbije, uz blagoslov mitropolita šumadijskog Jovana, iz rodne Dobrače, na dalek put juče se otisnuo gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić. Ne zato što je Beograd daleko, nego zato što nije blizu ako ideš peške. A on ide, želi da u Beograd stigne u subotu, na skup Srpske napredne