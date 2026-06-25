Na području Beograda i danas akcija suzbijanja komaraca

Na području Beograda danas od 17.00 do ponoći, suzbijaće se komarci uređajima sa zemlje i vode, najavili su nadležni organi.

Apelovali su na sugrađane da ekipama omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu mere da bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija. Tretmanima termalnog i hladnog zamagljivanja biće obuhvaćeni obale Kolubare i Save, Barička ada, obala Save od Baričke Ade ka Umci i naselja Poljane i Grabovac. Ekipe Sektora "Gradska čistoća" za ekologiju i unapređenja životne sredine radiće i u Draževcu, Baljevcu, Vukićevici, Ljubiniću, Urovcima, Piromanu i Konatici. Akcija će