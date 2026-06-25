Rusija proglasila rumunskog generalnog konzula personom non grata

Rumunski ambasador Kristijan Istrate (Cristian) pozvan je u rusko Ministarstvo spoljnih poslova i obavešten da je nepoželjna osoba - persona non grata, saopštile su danas ruske vlasti na društvenim mrežama.

Takođe je naloženo zatvaranje rumunskog konzulata, kao odgovor na sličnu meru koju je Bukurešt preduzeo krajem maja. Rumunija je donela tu odluku krajem maja nakon što se srušio dron na njenoj teritoriji. Tada su povređene dve osobe u stambenoj zgradi, a rumunske vlasti su okrivile Rusiju. Moskva je tada odgovorila da će odgovoriti sličnom merom. Rumunsko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je njihovog ambasadora pozvala Moskva, navodeći da je "reakcija