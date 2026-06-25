Toplotni talas u Srbiji i Evropi: Ekstremne temperature i zdravstvena upozorenja

Naslovi.ai pre 1 sat
Toplotni talas u Srbiji i Evropi: Ekstremne temperature i zdravstvena upozorenja

Srbija i veći deo Evrope suočeni su sa toplotnim talasom sa temperaturama do 40 stepeni i upozorenjima na zdravstvene rizike.

U Srbiji danas preovladava vedro i veoma toplo vreme sa temperaturama oko 32-33 stepena, uz razvoj oblačnosti i lokalne pljuskove sa grmljavinom u Banatu i na jugoistoku zemlje. Jaka grmljavinska oluja lokalnog karaktera kreće se između Aleksinca i Niša, donoseći obilne padavine i grad. Telegraf Mondo

Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će toplotni talas početi 26. juna i trajati tokom vikenda i početkom sledeće sedmice, sa maksimalnim temperaturama od 32 do 36 stepeni, a zatim do 39 stepeni u većini mesta. U brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina. Moj Novi Sad Serbian News Media Danas RTS N1 Info

Upozorenja na toplotni talas uključuju narandžaste i crvene meteoalarme, sa posebnim oprezom za osetljive grupe stanovništva, kao i upozorenja na povećan rizik od požara usled visokih temperatura i suve vegetacije. Glas Šumadije Serbian News Media Mondo Pressek InfoKG Sputnik Telegraf Insajder N1 Info Mondo RTS Euronews Telegraf Moj Novi Sad Serbian News Media Rešetka

U regionu, Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske (DHMZ) izdao je upozorenja na toplotni talas sa crvenim meteoalarmima za gotovo celu zemlju, sa vrhuncem u ponedeljak, što ukazuje na širenje ekstremnih vrućina u regionu. Newsmax Balkans Večernje novosti

U Evropi, ekstremni toplotni talas se pomera ka istoku, sa hitnim upozorenjima u Nemačkoj i Češkoj zbog temperatura do 40 stepeni. U Francuskoj i Italiji raste broj smrtnih slučajeva i pritisak na zdravstveni sistem, dok je u Francuskoj proglašen crveni nivo zdravstvenog upozorenja. Mondo

Upozorenje Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" ističe da su najopasnije vremenske pojave očekivane između 26. i 30. juna, sa temperaturama od 35 do 37 stepeni, a najveći rizik imaju osetljive grupe poput dece, trudnica, starih i hroničnih bolesnika. Meteorolog Nedeljko Todorović navodi da je toplotni talas u Evropi jedan od najintenzivnijih, sa upozorenjima u 23 zemlje i crvenim meteoalarmima u pet država. RTV Blic NIN

Povezane vesti »

Rhmz upozorava na toplotni talas narednih dana: Tropske noći u Beogradu, temperatura do 39 stepeni

Rhmz upozorava na toplotni talas narednih dana: Tropske noći u Beogradu, temperatura do 39 stepeni

Newsmax Balkans pre 24 minuta
RHMZ: Spremite se na veoma visoke temperature do 2. jula

RHMZ: Spremite se na veoma visoke temperature do 2. jula

Vreme pre 1 sat
Evropa na udaru ekstremnog toplotnog talasa, hitna pomoć pred kolapsom: Lekari izdali dramatično upozorenje za mlade

Evropa na udaru ekstremnog toplotnog talasa, hitna pomoć pred kolapsom: Lekari izdali dramatično upozorenje za mlade

Mondo pre 1 sat
Hrvatska pod crvenim meteoalarmom: Stiže ekstremni toplotni talas

Hrvatska pod crvenim meteoalarmom: Stiže ekstremni toplotni talas

Newsmax Balkans pre 2 sata
Ako ste mislili da je toplotni talas počeo-prevarili ste se: Sutra stižu paklene vrućine

Ako ste mislili da je toplotni talas počeo-prevarili ste se: Sutra stižu paklene vrućine

Rešetka pre 2 sata
Hrvatska "u crvenom": Izdato važo upozorenje građanima

Hrvatska "u crvenom": Izdato važo upozorenje građanima

Večernje novosti pre 2 sata
"Ovo se dešava jednom u 15 godina!" Opasan meteorološki fenomen zarobio Srbiju i pola Evrope, a pakao tek sledi: Upaljen…

"Ovo se dešava jednom u 15 godina!" Opasan meteorološki fenomen zarobio Srbiju i pola Evrope, a pakao tek sledi: Upaljen najveći stepen upozorenja, sve gori

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaHrvatskaNišBanatpožarAleksinac

Društvo, najnovije vesti »

Radonjić o aferi "zvučni top": Nacija se prisiljava da veruje u ono što joj se kaže, a Srbija nije takva zemlja

Radonjić o aferi "zvučni top": Nacija se prisiljava da veruje u ono što joj se kaže, a Srbija nije takva zemlja

N1 Info pre 8 minuta
Europa Nostra zabrinuta zbog građevinskih radova u zaštitećoj zoni Slobodište u Kruševcu

Europa Nostra zabrinuta zbog građevinskih radova u zaštitećoj zoni Slobodište u Kruševcu

N1 Info pre 49 minuta
Europa Nostra zabrinuta zbog građevinskih radova u zaštićenoj zoni Slobodište u Kruševcu

Europa Nostra zabrinuta zbog građevinskih radova u zaštićenoj zoni Slobodište u Kruševcu

Insajder pre 38 minuta
Stručne škole sve popularnije: Đaci biraju zanimanja koja brzo donose posao, pojedine početne plate oko 120.000 dinara

Stručne škole sve popularnije: Đaci biraju zanimanja koja brzo donose posao, pojedine početne plate oko 120.000 dinara

Euronews pre 38 minuta
Istraživanje BCBP-a: Više od trećine građana smatra da u Srbiji nema demokratije

Istraživanje BCBP-a: Više od trećine građana smatra da u Srbiji nema demokratije

Nedeljnik pre 19 minuta