Toplotni talas u Srbiji i Evropi: Ekstremne temperature i zdravstvena upozorenja

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Srbija i veći deo Evrope suočeni su sa toplotnim talasom sa temperaturama do 40 stepeni i upozorenjima na zdravstvene rizike.

U Srbiji danas preovladava vedro i veoma toplo vreme sa temperaturama oko 32-33 stepena, uz razvoj oblačnosti i lokalne pljuskove sa grmljavinom u Banatu i na jugoistoku zemlje. Jaka grmljavinska oluja lokalnog karaktera kreće se između Aleksinca i Niša, donoseći obilne padavine i grad. Telegraf Mondo

Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će toplotni talas početi 26. juna i trajati tokom vikenda i početkom sledeće sedmice, sa maksimalnim temperaturama od 32 do 36 stepeni, a zatim do 39 stepeni u većini mesta. U brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina. Moj Novi Sad Serbian News Media Danas RTS N1 Info

Upozorenja na toplotni talas uključuju narandžaste i crvene meteoalarme, sa posebnim oprezom za osetljive grupe stanovništva, kao i upozorenja na povećan rizik od požara usled visokih temperatura i suve vegetacije. Glas Šumadije Serbian News Media Mondo Pressek InfoKG Sputnik Telegraf Insajder N1 Info Mondo RTS Euronews Telegraf Moj Novi Sad Serbian News Media Rešetka

U regionu, Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske (DHMZ) izdao je upozorenja na toplotni talas sa crvenim meteoalarmima za gotovo celu zemlju, sa vrhuncem u ponedeljak, što ukazuje na širenje ekstremnih vrućina u regionu. Newsmax Balkans Večernje novosti

U Evropi, ekstremni toplotni talas se pomera ka istoku, sa hitnim upozorenjima u Nemačkoj i Češkoj zbog temperatura do 40 stepeni. U Francuskoj i Italiji raste broj smrtnih slučajeva i pritisak na zdravstveni sistem, dok je u Francuskoj proglašen crveni nivo zdravstvenog upozorenja. Mondo

Upozorenje Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" ističe da su najopasnije vremenske pojave očekivane između 26. i 30. juna, sa temperaturama od 35 do 37 stepeni, a najveći rizik imaju osetljive grupe poput dece, trudnica, starih i hroničnih bolesnika. Meteorolog Nedeljko Todorović navodi da je toplotni talas u Evropi jedan od najintenzivnijih, sa upozorenjima u 23 zemlje i crvenim meteoalarmima u pet država. RTV Blic NIN