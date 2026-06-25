Toplotni talas u Srbiji i regionu: Ekstremne temperature do 39 stepeni i upozorenja na požare

Naslovi.ai pre 48 minuta
Toplotni talas u Srbiji i regionu: Ekstremne temperature do 39 stepeni i upozorenja na požare

Srbija i Hrvatska suočavaju se sa toplotnim talasom sa visokim temperaturama i crvenim meteoalarmima, uz upozorenja na požare i zdravstvene rizike.

U Srbiji danas preovladava vedro i veoma toplo vreme sa temperaturama oko 32-33 stepena, uz razvoj oblačnosti i lokalne pljuskove sa grmljavinom u Banatu i na jugoistoku zemlje. Jaka grmljavinska oluja lokalnog karaktera kreće se između Aleksinca i Niša, donoseći obilne padavine i grad. Telegraf Mondo

Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će toplotni talas početi 26. juna i trajati tokom vikenda i početkom sledeće sedmice, sa maksimalnim temperaturama od 32 do 36 stepeni, a zatim do 39 stepeni u većini mesta. U brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina. Moj Novi Sad Serbian News Media Danas RTS N1 Info

Upozorenja na toplotni talas uključuju narandžaste i crvene meteoalarme, sa posebnim oprezom za osetljive grupe stanovništva, kao i upozorenja na povećan rizik od požara usled visokih temperatura i suve vegetacije. Glas Šumadije Serbian News Media Mondo Pressek InfoKG Sputnik Telegraf Insajder N1 Info Mondo RTS Euronews Telegraf Moj Novi Sad Serbian News Media Rešetka

U regionu, Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske (DHMZ) izdao je upozorenja na toplotni talas sa crvenim meteoalarmima za gotovo celu zemlju, sa vrhuncem u ponedeljak, što ukazuje na širenje ekstremnih vrućina u regionu. Newsmax Balkans Večernje novosti

Upozorenje Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" ističe da su najopasnije vremenske pojave očekivane između 26. i 30. juna, sa temperaturama od 35 do 37 stepeni, a najveći rizik imaju osetljive grupe poput dece, trudnica, starih i hroničnih bolesnika. Meteorolog Nedeljko Todorović navodi da je toplotni talas u Evropi jedan od najintenzivnijih, sa upozorenjima u 23 zemlje i crvenim meteoalarmima u pet država. RTV Blic NIN

Povezane vesti »

RHMZ: Spremite se na veoma visoke temperature do 2. jula

RHMZ: Spremite se na veoma visoke temperature do 2. jula

Vreme pre 17 minuta
Evropa na udaru ekstremnog toplotnog talasa, hitna pomoć pred kolapsom: Lekari izdali dramatično upozorenje za mlade

Evropa na udaru ekstremnog toplotnog talasa, hitna pomoć pred kolapsom: Lekari izdali dramatično upozorenje za mlade

Mondo pre 2 minuta
Hrvatska pod crvenim meteoalarmom: Stiže ekstremni toplotni talas

Hrvatska pod crvenim meteoalarmom: Stiže ekstremni toplotni talas

Newsmax Balkans pre 1 sat
Ako ste mislili da je toplotni talas počeo-prevarili ste se: Sutra stižu paklene vrućine

Ako ste mislili da je toplotni talas počeo-prevarili ste se: Sutra stižu paklene vrućine

Rešetka pre 52 minuta
Hrvatska "u crvenom": Izdato važo upozorenje građanima

Hrvatska "u crvenom": Izdato važo upozorenje građanima

Večernje novosti pre 52 minuta
"Ovo se dešava jednom u 15 godina!" Opasan meteorološki fenomen zarobio Srbiju i pola Evrope, a pakao tek sledi: Upaljen…

"Ovo se dešava jednom u 15 godina!" Opasan meteorološki fenomen zarobio Srbiju i pola Evrope, a pakao tek sledi: Upaljen najveći stepen upozorenja, sve gori

Blic pre 1 sat
Vremenska prognoza za petak, 26. jun: Sunčano, temperatura do 36 stepeni

Vremenska prognoza za petak, 26. jun: Sunčano, temperatura do 36 stepeni

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaHrvatskaNišBanatpožarAleksinac

Društvo, najnovije vesti »

RHMZ: Spremite se na veoma visoke temperature do 2. jula

RHMZ: Spremite se na veoma visoke temperature do 2. jula

Vreme pre 17 minuta
Istraživanje: Svaki treći ispitanik imao ponudu da proda svoj glas, svaki četvrti zastrašivan da dođe na miting

Istraživanje: Svaki treći ispitanik imao ponudu da proda svoj glas, svaki četvrti zastrašivan da dođe na miting

Danas pre 17 minuta
Evropa na udaru nezapamćenih vrućina: Francuska "gori" - toplotna kupola donosi Srbiji ekstremne temperature, evo i kada

Evropa na udaru nezapamćenih vrućina: Francuska "gori" - toplotna kupola donosi Srbiji ekstremne temperature, evo i kada

Euronews pre 17 minuta
Više od trećine građana kaže da u Srbiji nema demokratije, svaki treći dobio ponudu da proda glas: Objavljeno istraživanje BCBP…

Više od trećine građana kaže da u Srbiji nema demokratije, svaki treći dobio ponudu da proda glas: Objavljeno istraživanje BCBP

Nova pre 12 minuta
Evropa na udaru ekstremnog toplotnog talasa, hitna pomoć pred kolapsom: Lekari izdali dramatično upozorenje za mlade

Evropa na udaru ekstremnog toplotnog talasa, hitna pomoć pred kolapsom: Lekari izdali dramatično upozorenje za mlade

Mondo pre 2 minuta