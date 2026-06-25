Toplotni talas u Srbiji: Sunčano i veoma toplo vreme sa upozorenjima i posledicama po zdravlje

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U Srbiji se očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama do 37 stepeni, uz lokalne pljuskove i povećan broj hitnih intervencija zbog posledica vrućina.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme u Srbiji sa maksimalnim temperaturama do 35-37 stepeni, uz lokalne pljuskove i grmljavinu u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. U Beogradu se očekuje temperatura do 34 stepena. Danas RTS N1 Info

Izdata su upozorenja na toplotni talas sa narandžastim i crvenim meteoalarmima za veći deo zemlje, naročito za Šumadiju, Pomoravlje, Zapadnu i Istočnu Srbiju, sa temperaturama koje mogu dostići i preko 38 stepeni. Meteorolozi i Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" upozoravaju na oprez, posebno za osetljive grupe stanovništva. Glas Šumadije Serbian News Media Mondo

Preporuke za građane uključuju prilagođavanje visokim temperaturama i oprez zbog sparnog vremena i toplih noći. U narednim danima očekuje se postepeno povećanje temperatura sa vrhuncem toplotnog talasa početkom naredne sedmice. Povećan je broj hitnih intervencija zbog posledica velikih vrućina, uključujući i slučaj infarkta kod mladića od 17 godina, što ukazuje na ozbiljnost zdravstvenih rizika. N1 Info Euronews N1 Info