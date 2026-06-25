Toplotni talas u Srbiji: Temperature do 39 stepeni, upozorenja na požare i zdravstvene rizike

Naslovi.ai pre 8 minuta
Toplotni talas u Srbiji: Temperature do 39 stepeni, upozorenja na požare i zdravstvene rizike

Srbija očekuje toplotni talas sa temperaturama do 39 stepeni, uz meteoalarme, upozorenja na požare i savete za osetljive grupe stanovništva.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme u Srbiji sa maksimalnim temperaturama do 35-37 stepeni, uz lokalne pljuskove i grmljavinu u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. U Beogradu se očekuje temperatura do 34 stepena. Danas RTS N1 Info

Izdata su upozorenja na toplotni talas sa narandžastim i crvenim meteoalarmima za veći deo zemlje, naročito za Šumadiju, Pomoravlje, Zapadnu i Istočnu Srbiju, sa temperaturama koje mogu dostići i preko 38 stepeni. Meteorolozi i Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" upozoravaju na oprez, posebno za osetljive grupe stanovništva. Glas Šumadije Serbian News Media Mondo Pressek InfoKG Sputnik Telegraf

Preporuke za građane uključuju prilagođavanje visokim temperaturama i oprez zbog sparnog vremena i toplih noći. Kardiolog dr Petar Otašević upozorava na opterećenje kardiovaskularnog sistema usled vrućina, dehidratacije i naglog ulaska u hladnu vodu, naročito kod dece, starijih i hroničnih bolesnika. Povećan je broj hitnih intervencija zbog posledica velikih vrućina, uključujući i slučaj infarkta kod mladića od 17 godina. Republički hidrometeorološki zavod je izdao i upozorenje na opasnost od požara zbog visokih temperatura i suve vegetacije tokom tropskog talasa. N1 Info Euronews N1 Info RINA Telegraf Šabačke novosti Nova Insajder N1 Info

Upozorenje Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" ističe da su najopasnije vremenske pojave očekivane između 26. i 30. juna, sa temperaturama od 35 do 37 stepeni, a najveći rizik imaju osetljive grupe poput dece, trudnica, starih i hroničnih bolesnika. Meteorolog Nedeljko Todorović navodi da je toplotni talas u Evropi jedan od najintenzivnijih, sa upozorenjima u 23 zemlje i crvenim meteoalarmima u pet država. RTV Blic

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