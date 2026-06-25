Toplotni talas u Srbiji: Temperature do 40 stepeni uz narandžasti meteoalarm i lokalne pljuskove

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Toplotni talas iz Evrope stiže u Srbiju sa temperaturama do 40 stepeni, narandžastim meteoalarmom i mogućim lokalnim pljuskovima u brdsko-planinskim predelima.

Toplotni talas iz zapadne i centralne Evrope polako stiže i u Srbiju. Sutra se očekuje pretežno sunčano vreme sa jutarnjim temperaturama od 15 do 23 stepena i najvišim dnevnim od 32 do 36 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo sa temperaturom do 35 stepeni. Za vikend se očekuju još više temperature, blizu 40 stepeni. RTS

U brdsko-planinskim predelima moguće su kratkotrajne kiše i pljuskovi. Na snazi je narandžasti meteoalarm zbog visokih temperatura i povećanog rizika od požara. Moj Novi Sad Glas Šumadije Serbian News Media

Republički hidrometeorološki zavod i Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" upozoravaju na oprez zbog visokih temperatura, naročito za osetljive grupe stanovništva, kao i na povećan rizik od požara usled suve vegetacije. N1 Info Newsmax Balkans