Toplotni talas u Srbiji: Veoma toplo vreme sa lokalnim pljuskovima i upozorenjima na ekstremne temperature

Naslovi.ai pre 16 minuta
Toplotni talas u Srbiji: Veoma toplo vreme sa lokalnim pljuskovima i upozorenjima na ekstremne temperature

Srbija se suočava sa toplotnim talasom i visokim temperaturama do 39 stepeni, uz lokalne pljuskove i grmljavinu u nekim područjima.

U Srbiji danas preovladava vedro i veoma toplo vreme sa temperaturama oko 32-33 stepena, uz razvoj oblačnosti i lokalne pljuskove sa grmljavinom u Banatu i na jugoistoku zemlje. Jaka grmljavinska oluja lokalnog karaktera kreće se između Aleksinca i Niša, donoseći obilne padavine i grad. Telegraf

Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će toplotni talas početi 26. juna i trajati tokom vikenda i početkom sledeće sedmice, sa maksimalnim temperaturama od 32 do 36 stepeni, a zatim do 39 stepeni u većini mesta. U brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina. Moj Novi Sad Danas RTS N1 Info

Upozorenja na toplotni talas uključuju narandžaste i crvene meteoalarme, sa posebnim oprezom za osetljive grupe stanovništva, kao i upozorenja na povećan rizik od požara usled visokih temperatura i suve vegetacije. Glas Šumadije Serbian News Media Mondo Pressek InfoKG Sputnik Telegraf Insajder N1 Info Mondo RTS Euronews Telegraf Moj Novi Sad

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