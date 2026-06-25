Ambasada Srbije u Karakasu: Nema povređenih srpskih državljana u zemljotresima

Ambasada Republike Srbije u Karakasu saopštila je da, prema saznanjima kojima raspolaže, u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, među srpskim državljanima i licima sa dvojnim državljanstvom nema stradalih niti povređenih.

Ambasada Srbije u Karakasu saopštila je da pažljivo prati situaciju nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu i da je u redovnom kontaktu sa državljanima Srbije i osobama srpskog porekla koje žive u toj zemlji. Prema saznanjima Ambasade, među srpskim državljanima i licima sa dvojnim državljanstvom nema stradalih, niti povređenih. Svi sa kojima je ostvaren kontakt nalaze se na bezbednom i nisu prijavljeni problemi koji bi zahtevali konzularnu