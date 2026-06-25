(Foto/video) Jaki zemljotresi pogodili Venecuelu: Najmanje 164 poginulih, oko 1.000 povređenih, više od 10.000 nestalih

Najmanje 164 osobe poginule su, a gotovo 1.000 je povređeno u dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su u razmaku kraćem od jednog minuta pogodili Venecuelu. Najteže su stradali Karakas i oblasti na severu i zapadu zemlje, gde spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživelima među ruševinama.

Na sajtu za prijavu nestalih navodi se da je više od 25.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo. Foto: Tanjug/Ariana Cubillos (STF) Foto: Tanjug/Pedro Mattey Foto: Tanjug/Pedro Mattey Foto: Tanjug/Ariana Cubillos (STF) Ovaj broj nije zvaničan podatak o broju nestalih osoba, već odražava haotičnu situaciju na terenu dok porodice pokušavaju da stupe u kontakt sa svojim najbližima, navodi britanska televizija. Porodice su na sajtu podelile i fotografije osoba do kojih