Motociklista (32) teško povređen u saobraćajnoj nesreći u centru Beograda

Newsmax Balkans pre 17 minuta
Motociklista (32) teško povređen u saobraćajnoj nesreći u centru Beograda

Muškarac (32) teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Pariskoj ulici u Beogradu, kada je kao motociklista oboren.

Nesreća se dogodila u Pariskoj ulici, u smeru ka ulici Zmaja od Noćaja, a povređeni muškarac prevezen je na Vojnomedicinsku akademiju (VMA), rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći. Ekipe Hitne pomoći tokom noći intervenisale su 115 puta, od čega je 14 intervencija obavljeno na javnim mestima. Za pomoć su se najčešće javljali pacijenti sa astmatičnim tegobama.
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