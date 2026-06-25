Motociklista (32) teško povređen u saobraćajnoj nesreći u centru Beograda

Muškarac (32) teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Pariskoj ulici u Beogradu, kada je kao motociklista oboren.

Nesreća se dogodila u Pariskoj ulici, u smeru ka ulici Zmaja od Noćaja, a povređeni muškarac prevezen je na Vojnomedicinsku akademiju (VMA), rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći. Ekipe Hitne pomoći tokom noći intervenisale su 115 puta, od čega je 14 intervencija obavljeno na javnim mestima. Za pomoć su se najčešće javljali pacijenti sa astmatičnim tegobama.