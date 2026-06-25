Nađeno više od dve tone mesa bez dokaza o poreklu i kvalitetu u kamionu: Uhapšen državljanin BiH (31) na Zlatiboru

Državljanin Bosne i Hercegovine D. B. (31) uhapšen je na Zlatiboru pošto je policija u kamionu pronašla više od dve tone junećeg mesa bez dokaza o poreklu i kvalitetu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

Kako piše u saopštenju MUP Srbije, policija je u mestu Jablanica prilikom kontrole teretnog vozila marke "mercedes" pronašla 2.469 kilograma svežeg junećeg mesa, vrednosti 1.975.200 dinara. Veterinarska inspekcija oduzela je meso koje će biti uništeno. D. B. je određeno zadržavanje do 48 časova. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu.