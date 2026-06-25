Nađeno više od dve tone mesa bez dokaza o poreklu i kvalitetu u kamionu: Uhapšen državljanin BiH (31) na Zlatiboru

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Nađeno više od dve tone mesa bez dokaza o poreklu i kvalitetu u kamionu: Uhapšen državljanin BiH (31) na Zlatiboru

Državljanin Bosne i Hercegovine D. B. (31) uhapšen je na Zlatiboru pošto je policija u kamionu pronašla više od dve tone junećeg mesa bez dokaza o poreklu i kvalitetu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

Kako piše u saopštenju MUP Srbije, policija je u mestu Jablanica prilikom kontrole teretnog vozila marke "mercedes" pronašla 2.469 kilograma svežeg junećeg mesa, vrednosti 1.975.200 dinara. Veterinarska inspekcija oduzela je meso koje će biti uništeno. D. B. je određeno zadržavanje do 48 časova. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu.
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Policija na Zlatiboru zaplenila 2.469 kilograma junećeg mesa bez dokumentacije: Roba vredi gotovo 2 miliona dinara, vozač…

Policija na Zlatiboru zaplenila 2.469 kilograma junećeg mesa bez dokumentacije: Roba vredi gotovo 2 miliona dinara, vozač uhapšen

Blic pre 9 minuta
Uhapšen osumnjičeni za nedozvoljenu trgovinu: Pronađeno 2,5 tona mesa bez dokaza o poreklu

Uhapšen osumnjičeni za nedozvoljenu trgovinu: Pronađeno 2,5 tona mesa bez dokaza o poreklu

Užice oglasna tabla pre 1 sat
Na Zlatiboru zaplenjeno 2.469 kilograma junećeg mesa: Bez dokaza o poreklu i kvalitetu

Na Zlatiboru zaplenjeno 2.469 kilograma junećeg mesa: Bez dokaza o poreklu i kvalitetu

Radio 021 pre 54 minuta
Policija u kamionu pronašla meso vredno skoro dva miliona dinara, uhapšen vozač

Policija u kamionu pronašla meso vredno skoro dva miliona dinara, uhapšen vozač

Insajder pre 2 sata
MUP: Kod Zlatibora uhapšen državljanin BiH, u vozilu imao 2.500 kilograma junećeg mesa bez dokumentacije

MUP: Kod Zlatibora uhapšen državljanin BiH, u vozilu imao 2.500 kilograma junećeg mesa bez dokumentacije

Danas pre 2 sata
Uhapšen državljanin Bosne i Hercegovine na Zlatiboru: Našli mu više od dve tone "otrovnog" junećeg mesa

Uhapšen državljanin Bosne i Hercegovine na Zlatiboru: Našli mu više od dve tone "otrovnog" junećeg mesa

Euronews pre 2 sata
Policija pronašla u kamionu na Zlatiboru oko 2,5 tone mesa, uhapšen vozač

Policija pronašla u kamionu na Zlatiboru oko 2,5 tone mesa, uhapšen vozač

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaMercedesZlatiborTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPJablanicaUžice

Regioni, najnovije vesti »

Teška saobraćajna nezgoda na Ibarskoj magistrali kod Kraljeva

Teška saobraćajna nezgoda na Ibarskoj magistrali kod Kraljeva

Glas Šumadije pre 44 minuta
Grad Niš raspisao konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade

Grad Niš raspisao konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade

Glas juga pre 4 minuta
Izložba „Puzla“ stiže u Svrljig nakon uspešne postavke u Nišu

Izložba „Puzla“ stiže u Svrljig nakon uspešne postavke u Nišu

Jug press pre 24 minuta
Zbog asfaltiranja Banjička ulica biće zatvorena za saobraćaj u petak 26. juna od 5 do 12 časova

Zbog asfaltiranja Banjička ulica biće zatvorena za saobraćaj u petak 26. juna od 5 do 12 časova

Užice oglasna tabla pre 39 minuta
U nedelju obustava saobraćaja na deonici puta Arilje – Ivanjica

U nedelju obustava saobraćaja na deonici puta Arilje – Ivanjica

InfoLIGA pre 39 minuta