Vučić se sreo u Inđiji sa građanima koji su pešice krenuli iz Petrovaradina na skup 27. juna u Beogradu

Newsmax Balkans pre 21 minuta
Vučić se sreo u Inđiji sa građanima koji su pešice krenuli iz Petrovaradina na skup 27. juna u Beogradu

Grupa građana, koja je krenula pešice iz Aranđelovca ka Beogradu kako bi prisustvovala skupu "Srbija jedna porodica" 27. juna na platou ispred Doma Narodne skupštine, stigla je u poslepodnevnim časovima.

U Lazarevcu će prespavati i odmoriti pred nastavak puta na kojem će im se pridružiti i Lazarevčani do Beograda na skup 27. juna. Na čelu kolone nose transparent na kojem piše "Srbija pobeđuje" i zastave Srbije i SNS. Jedna grupa građana krenula je tokom jutra pešice iz Petrovaradina ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu "Srbija jedna porodica" koji će biti održan 27. juna na platou ispred Doma Narodne skupštine. Njih je uveče susreo predsednik Srbije Aleksandar
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