Vlada osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Odluku o obrazovanju pregovaračkog tima za vođenje pregovora sa Evropskom komisijom za uključivanje Srbije u evropski režim „U romingu kao kod kuće“, čime se stvaraju uslovi za koordinisano vođenje pregovora i usklađivanje domaćeg regulatornog okvira sa pravnim tekovinama Evropske unije (EU) u oblasti rominga. Uključivanje Srbije u taj režim omogućiće građanima i privredi povoljnije korišćenje mobilnih komunikacionih