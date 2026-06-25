Vlada osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

Nova ekonomija pre 2 sata
Vlada osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga
Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Odluku o obrazovanju pregovaračkog tima za vođenje pregovora sa Evropskom komisijom za uključivanje Srbije u evropski režim „U romingu kao kod kuće“, čime se stvaraju uslovi za koordinisano vođenje pregovora i usklađivanje domaćeg regulatornog okvira sa pravnim tekovinama Evropske unije (EU) u oblasti rominga. Uključivanje Srbije u taj režim omogućiće građanima i privredi povoljnije korišćenje mobilnih komunikacionih
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Vlada osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

Vlada osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

Forbes pre 2 sata
Vlada osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

Vlada osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

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Vlada osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

Vlada osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

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Vlada Srbije osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

Vlada Srbije osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

Biznis.rs pre 2 sata
Vlada osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

Vlada osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

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