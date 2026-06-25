MUNDIJAL UŽIVO Šmekerski potez Ronaldinja, legende ismevale Ronalda, Ibrahimovića oduševio fudbaler Bosne

Na Svetskom prvenstvu je vreme za 15. dan turnira, a sledi rasplet u još tri grupe posle kojih će mnogo toga biti jasnije

Nemačka koja je obezbedila prvo mesto u grupi E od 22.00 igra sa Ekvadorom kojeg samo pobeda vodi dalje, dok u istom terminu maleni Kurasao predvođen srpskim zetom Elojom Rumom traži čudo i prolaz protiv Obale Slonovače Noć je rezervisana za grupe F i D. Prvo će u grupi F Holandija protiv Tunisa juriti ubedljivu pobedu u borbi za prvo mesto protiv ekipe koja nema nikakvu šansu za prolaz, dok u istom terminu Japan ima isti motiv protiv Švedske koja želi da izbegne