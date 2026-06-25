MUNDIJAL UŽIVO Šmekerski potez Ronaldinja, legende ismevale Ronalda, Ibrahimovića oduševio fudbaler Bosne

Nova pre 49 minuta
MUNDIJAL UŽIVO Šmekerski potez Ronaldinja, legende ismevale Ronalda, Ibrahimovića oduševio fudbaler Bosne

Na Svetskom prvenstvu je vreme za 15. dan turnira, a sledi rasplet u još tri grupe posle kojih će mnogo toga biti jasnije

Nemačka koja je obezbedila prvo mesto u grupi E od 22.00 igra sa Ekvadorom kojeg samo pobeda vodi dalje, dok u istom terminu maleni Kurasao predvođen srpskim zetom Elojom Rumom traži čudo i prolaz protiv Obale Slonovače Noć je rezervisana za grupe F i D. Prvo će u grupi F Holandija protiv Tunisa juriti ubedljivu pobedu u borbi za prvo mesto protiv ekipe koja nema nikakvu šansu za prolaz, dok u istom terminu Japan ima isti motiv protiv Švedske koja želi da izbegne
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