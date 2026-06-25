Poslanici EP traže od Evropske komisije da zaustavi progon koji srpska vlast sprovodi nad studentima, novinarima i aktivistima

Tridesetak poslanika Evropskog parlamenta iz pet političkih grupacija zatražilo je od Evropske komisije da hitno zaustavi autokratski progon u Srbiji i zaštiti aktiviste, novinare i studente koji su izloženi brutalnoj odmazdi države zbog iznošenja istine o upotrebi zvučnog oružja u martu 2025.

„Nakon studentskih protesta održanih 15. marta 2025. godine u Beogradu, stotine građana hrabro su svedočile o tome da su vlasti protiv mirnih demonstranata upotrebile akustično oružje. Umesto da pokrenu nezavisnu istragu o upotrebi ove opasne opreme, srpske vlasti i predsednik Vučić pokrenuli su orvelovsku kontraofanzivu, apsurdno optužujući same demonstrante da su koristili taj uređaj“, navodi se u pismu koje je danas na Iksu objavio evroposlanik Zelenih Vladimir