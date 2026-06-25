Radić: Pokušavaju da mi nađu slabu tačku, izmišljaju priče, ali me ne mogu uplašiti

Vojni analitičar Aleksandar Radić, koji je saslušan zbog slučaja "zvučni top", rekao je da „ne postoji struktura koja ga plaši“ i, mada je već duže vreme bez prihoda, dokazao je da je trdoglav i, kako je poručio, da neće prihvatiti izdaju ideje normalnog društva.

"Nema tu nikakve patetike. Jedini problem je što su oni korumpirani, narcisoidni i ne mogu da shvate da postoje ljudi koji ne misli kao oni. Ne mogu da poveruju da mi na javnoj sceni zaista postojimo iz uverenja i da postoje redakcije, poput ‘Vremena’ i još nekih, i pojedinci koji će uprkos ogromnoj šteti i pritiscima nastaviti da rade svoj posao“, rekao je Radić za nedeljnik Vreme. Kako je naveo, „prošle godine su, pokušavajući da ga kompromituju, objavili