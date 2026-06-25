U teškom stanju dečak povređen u dvorištu kuće u Begaljici

Dečak star godinu i po dana koji je povređen u incidentu u dvorištu porodične kuće u Begaljici, nadomak Grocke nalazi se u jako teškom stanju i doktori mu se bore za život.

Nesrećni slučaj se dogodio u utorak oko 18 sati kada je muškarac, inače deda mališana vozio traktor u dvorištu porodične kuće. Dečak je zadobio teške povrede glave i odmah je prevezen u Urgentni centar. Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na teren i transportovala dete u Urgentni centar, gde mu lekari ukazuju pomoć. Kako smo ranije pisali, dete je zadobilo teške povrede i prema prvim informacijama, životno je ugroženo. Sve okolnosti nesreće biće utvrđene nakon