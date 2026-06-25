Užasan fudbal na Svetskom prvenstvu: Ovo do sada nismo gledali

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Meksiko od 03.00 igra protiv selekcije Češke, dok će u istom terminu svoj meč odigrati i reprezentacije Južne Afrike i Južne Koreje. Sastave timova pogledajte ispod teksta: Dve utakmice, nula golova. To je sve što možemo da kažemo. Nekoliko polu-šansi, ali ništa više od toga. Nažalost, nismo dobili, ono što smo očekivali. Obe utakmice su za sada bez golova, a najbolje šanse imali su igrači Južne Afrike. Makopa je sa sedam metara šutirao direktno u protivničkog