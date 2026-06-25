MITROVČANI KRENULI PEŠKE ZA BEOGRAD: Podrška skupu zakazanom za 27. jun

SREMSKA MITROVICA – Kolona građana iz Sremske Mitrovice, koji podržavaju aktuelnu vlast, krenula je danas peške ka Beogradu kako bi prisustvovala skupu „Srbija jedna porodica“, koji će biti održan 27. juna na platou ispred Narodne skupštine.

Učesnici su na put krenuli noseći zastave Srbije, a tokom višednevnog pešačenja planirana su kraća zadržavanja i odmori na putu do glavnog grada. Građane je na skup pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević. Kako je najavljeno, na skupu će biti predstavljeni program i planovi za budućnost Srbije. Organizatori navode da se očekuje dolazak građana iz više gradova i opština širom zemlje, dok su pojedine grupe