SAD testirale novu letelicu povezanu sa nuklearnim oružjem

Politika pre 2 sata
SAD testirale novu letelicu povezanu sa nuklearnim oružjem

Nova letelica je projektovana da simulira ekstremnu toplotu i vibracije kojima bi nuklearno oružje moglo da bude izloženo

VAŠINGTON – Administracija američkog predsednika Donalda Trampa saopštila je danas da je uz korišćenje veštačke inteligencije (AI), naprednih superkompjutera i 3D tehnologije, uspešno razvila i testirala novu letelicu povezanu sa nuklearnim oružjem. Prema rečima Brendona Vilijamsa, načelnika Nacionalne uprave za nuklearnu bezbednost, ovo predstavlja prekretnicu koja bi mogla da se uporedi sa Projektom Menheten, prenosi Foks njuz. Nacionalna uprava za nuklearnu
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