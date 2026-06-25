Zbog požara u data centru u Nju Delhiju, klijenti strahuju za svoje podatke

Prema preliminarnoj proceni, šteta je ograničena na jednu data salu i povezanu infrastrukturu, dok ostatak objekta nastavlja sa radom

NjU DELHI – Požar u data centru u Nju Delhiju, koji koriste globalne tehnološke kompanije, a koji je izbio 5. juna, izazvao je strahovanja među klijentima da su izgubili podatke prikupljane decenijama, dok su pojedine usluge kompanije Gugl Klaud u Indiji pretrpele mrežne poremećaje, navodi se u pismu kompanije, a potvrđuju i izvori upoznati sa slučajem. Požar je izbio u objektu kompanije STT Global Data Centres India, u vlasništvu singapurske kompanije ST Telemedia