Evroposlanici traže od EK da zaustavi odmazdu države u Srbiji zbog iznošenja istine

Pravo u centar pre 1 sat  |  Maria Popović
Evroposlanici traže od EK da zaustavi odmazdu države u Srbiji zbog iznošenja istine

„Nakon studentskih protesta održanih 15. marta 2025. godine u Beogradu, stotine građana hrabro su svedočile o tome da su vlasti protiv mirnih demonstranata upotrebile akustično oružje.

Umesto da pokrenu nezavisnu istragu o upotrebi ove opasne opreme, srpske vlasti i predsednik Vučić pokrenuli su orvelovsku kontraofanzivu, apsurdno optužujući same demonstrante da su koristili taj uređaj“, navodi se u pismu koje je danas na Iksu objavio evroposlanik Zelenih Vladimir Prebilič. U pismu se ističe da „naknadna pravosudna i policijska odmazda protiv ovih ljudi ne predstavlja legitiman sudski postupak, već koordinisanu kampanju zastrašivanja“. „Kako su
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