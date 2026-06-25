Izabrani članovi Veća Agencije za borbu protiv korupcije

Radio 021 pre 2 sata  |  FoNet
Izabrani članovi Veća Agencije za borbu protiv korupcije

Skupština Srbije danas je za članove Veća Agencije za sprečavanje korupcije izabrala Željka Lazića, Predraga Kneževića, Steva Bajića i Tamaru Mišić. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Ministar pravde Nenad Vujić podneo je 28. aprila listu od 11 kandidata za izbor četiri člana Veća Agencije. Na listi su bili - Danica Marinković, Željko Lazić, Biljana Pavlović, Stevo Bajić, Tamara Mišić, Leonida Popović, Cvijetin Đorđić, Jefimija Vlačić, Jovana Homen, Marko Njegomir. Skupština je konstatovala prestanak funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Mersihi Marković i usvojila odluku o izboru Aleksandra Popovića za
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Garancije za kreditnu podršku mladima u kupovini prve nekretnine povećane na 900 miliona evra

Garancije za kreditnu podršku mladima u kupovini prve nekretnine povećane na 900 miliona evra

Biznis.rs pre 1 sat
Mali: Garancije za kreditnu podršku mladima u kupovini prve nekretnine povećane na 900 miliona evra

Mali: Garancije za kreditnu podršku mladima u kupovini prve nekretnine povećane na 900 miliona evra

Danas pre 2 sata
Garancije za kreditnu podršku mladima u kupovini prve nekretnine povećane na 900 mil EUR

Garancije za kreditnu podršku mladima u kupovini prve nekretnine povećane na 900 mil EUR

Ekapija pre 1 sat
Mali: „Garancije za kreditnu podršku mladima u kupovini prve nekretnine povećane na 900 miliona evra“

Mali: „Garancije za kreditnu podršku mladima u kupovini prve nekretnine povećane na 900 miliona evra“

Serbian News Media pre 2 sata
Mali: Nastavljamo sa programom podrške mladima u kupovini prve nekretnine

Mali: Nastavljamo sa programom podrške mladima u kupovini prve nekretnine

Euronews pre 2 sata
Usvojene izmene i dopune „Mrdićevih zakona“ u Skupštini

Usvojene izmene i dopune „Mrdićevih zakona“ u Skupštini

Mašina pre 3 sata
Mali: Garancije za kreditnu podršku mladima u kupovini prve nekretnine povećane na 900 miliona evra

Mali: Garancije za kreditnu podršku mladima u kupovini prve nekretnine povećane na 900 miliona evra

Insajder pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GoogleGuglSkupština SrbijekorupcijaAgencija za borbu protiv korupcijeIzbori

Politika, najnovije vesti »

Više od 25.000 ljudi prijavljeno kao nestalo u Venecueli posle zemljotresa

Više od 25.000 ljudi prijavljeno kao nestalo u Venecueli posle zemljotresa

Insajder pre 14 minuta
Lopandić (SRCE): Evropski parlament će za dve nedelje doneti novu, još oštriju rezoluciju o Srbiji

Lopandić (SRCE): Evropski parlament će za dve nedelje doneti novu, još oštriju rezoluciju o Srbiji

Beta pre 24 minuta
Objavljen snimak razgovora Dodika i Izetbegovića: „Psuješ nam genocid“, „Šalješ mudžahedine na mene“

Objavljen snimak razgovora Dodika i Izetbegovića: „Psuješ nam genocid“, „Šalješ mudžahedine na mene“

Nedeljnik pre 39 minuta
Skupštinski odbor traži od kandidata koji su podneli ostavke da se vrate u REM

Skupštinski odbor traži od kandidata koji su podneli ostavke da se vrate u REM

Vreme pre 39 minuta
"Koja zemlja,: Je**la te zemlja!" Objavljen telefonski razgovor Dodika i Bakira Izetbegovića, 7 minuta uvreda: "Ti si…

"Koja zemlja,: Je**la te zemlja!" Objavljen telefonski razgovor Dodika i Bakira Izetbegovića, 7 minuta uvreda: "Ti si štetočina!"

Blic pre 24 minuta