Izabrani članovi Veća Agencije za borbu protiv korupcije

Skupština Srbije danas je za članove Veća Agencije za sprečavanje korupcije izabrala Željka Lazića, Predraga Kneževića, Steva Bajića i Tamaru Mišić. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Ministar pravde Nenad Vujić podneo je 28. aprila listu od 11 kandidata za izbor četiri člana Veća Agencije. Na listi su bili - Danica Marinković, Željko Lazić, Biljana Pavlović, Stevo Bajić, Tamara Mišić, Leonida Popović, Cvijetin Đorđić, Jefimija Vlačić, Jovana Homen, Marko Njegomir. Skupština je konstatovala prestanak funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Mersihi Marković i usvojila odluku o izboru Aleksandra Popovića za