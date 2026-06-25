Na Zlatiboru zaplenjeno 2.469 kilograma junećeg mesa: Bez dokaza o poreklu i kvalitetu

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
Na Zlatiboru zaplenjeno 2.469 kilograma junećeg mesa: Bez dokaza o poreklu i kvalitetu

Državljanin BiH D. B. uhapšen je jer je u kamionu kojim je upravljao nađena veća količina mesa, bez dokaza o poreklu i kvalitetu. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Akciju je sproveo MUP u koordinaciji sa Policijskom upravom u Užicu i Regionalnim centrom granične policije prema Bosni i Hercegovini, SGP Kotroman. On je osumnjičen za krivično delo nedozvoljena trgovina, saopštio je MUP. Pripadnici granične policije su u mestu Jablanica na Zlatiboru, prilikom kontrole teretnog vozila marke "mercedes", kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli 2.469 kilograma svežeg junećeg mesa, vrednosti 1.975.200 dinara, bez dokaza o poreklu i
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