Na Zlatiboru zaplenjeno 2.469 kilograma junećeg mesa: Bez dokaza o poreklu i kvalitetu

Državljanin BiH D. B. uhapšen je jer je u kamionu kojim je upravljao nađena veća količina mesa, bez dokaza o poreklu i kvalitetu. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Akciju je sproveo MUP u koordinaciji sa Policijskom upravom u Užicu i Regionalnim centrom granične policije prema Bosni i Hercegovini, SGP Kotroman. On je osumnjičen za krivično delo nedozvoljena trgovina, saopštio je MUP. Pripadnici granične policije su u mestu Jablanica na Zlatiboru, prilikom kontrole teretnog vozila marke "mercedes", kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli 2.469 kilograma svežeg junećeg mesa, vrednosti 1.975.200 dinara, bez dokaza o poreklu i