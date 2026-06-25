Prosečna plata u Novom Sadu iznosi 138.000 dinara: Koliko je to realno?

Radio 021 pre 4 sati  |  Veljko Drljača
Prosečna plata u Novom Sadu iznosi 138.000 dinara: Koliko je to realno?

Prosečna plata u Novom Sadu za april ove godine je bila 138.914 dinara sa uračunatim doprinosima i porezima, što znači da su Novosađani prihodovali manje nego u martu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Bez poreza i doprinosa u aprilu je plata u glavnom gradu Vojvodine iznosila 191.525 dinara što je opet za 2.500 dinara manje nego u martu, prema podacima RZS-a. Prosečna plata u celoj Srbiji u aprilu je iznosila 121.805 dinara, što je za 200 dinara više nego u martu. Uprkos tome što je plata u proseku za april ove godine iznosila preko 1.000 evra, medijalna plata ostaje mnogo pouzdaniji prikaz kupovne moći građana Srbije. Medijalna plata u Srbiji za april mesec je
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