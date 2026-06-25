VIDEO: Japan pogodio zemljotres od 7,2 stepena, najmanje četvoro povređenih

Najmanje četiri osobe povređene su u zemljotresu jačine 7,2 stepena po Rihteru koji je protekle noći pogodio region Tohoku na severoistoku Japana, saopštila je Japanska meteorološka agencija i lokalne vatrogasne službe. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

U saopštenju se navodi da nakon zemljotresa nije izdato upozorenje na cunami, preneo je Kjodo. Epicentar zemljotresa bio je u blizini obale prefekture Ivate, na dubini od oko 50 kilometara, ističe se u saopštenju. Kompanija "Tohoku Electric Power" saopštila je da zemljotres nije uticao na rad nuklearnih elektrana Onagava i Higašidori. "Istočnojapanska železnica" saopštila je da je zaustavila pojedine vozove nakon zemljotresa.