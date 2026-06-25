Bar 188 poginulih od zemljotresa u Venecueli, traga se za preživelima pod ruševinama

Radio sto plus pre 1 sat
Bar 188 poginulih od zemljotresa u Venecueli, traga se za preživelima pod ruševinama

Broj mrtvih posle dva razorna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 188, broj povređenih na 1.520, a 200 je zarobljenih pod ruševinama, rekao je danas predsednik Skupštine Venecuele Horhe Rodriges.

Hiljade ljudi se i dalje vode kao nestali. Strahuje se da će svi ti brojevi biti premašeni. Najmanje 2.972 porodice su izgubile svoje domove, rekao je Rodriges. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 koji su prošle noći pogodili Venecuelu, izazvali su veliku štetu širom te zemlje. To su neki od najjačih zemljotresa u Vencueli za više od jednog veka i osetili su se u celom regionu. Stanovnici tragaju za preživelim ispod srušenih zgrada danas, a spasilački timovi su na
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