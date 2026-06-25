Miljuš (SSP): Krnji REM neće moći ništa da uradi, vlast to i priželjkuje

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Miljuš (SSP): Krnji REM neće moći ništa da uradi, vlast to i priželjkuje

Po njegovim rečima, svi koji učestvuju u ovakvim dogovorima direktno rade u korist predsednika Srbije Aleksandra Vučića i vlasti.

Miljuš je kazao da su četiri kandidata koji su izabrani u Savet REM, zbog brojnih neregularnosti u procesu izbora, podneli ostavke Narodnoj skupštini u pisanoj formi, čime je prestao njihov mandat. “Nigde u Zakonu se ne pominje potreba verifikacije ostavki i nju izmišljaju oni koji bi da se izabere za bilo kakav REM kako bi fingirali da je režim ispunio nešto od uslova EU za odmrzavanje procesa pristupanja i nešto od preporuka ODIHR-a za slobodne izbore”, tvrdi
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