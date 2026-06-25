Bez mira posle rata – SAD i Iran nastavljaju pregovore, tenzije na Bliskom istoku i dalje visoke

RTS pre 1 sat
Bez mira posle rata – SAD i Iran nastavljaju pregovore, tenzije na Bliskom istoku i dalje visoke

Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma, dok SAD uveravaju saveznike u Persijskom zalivu da njihova bezbednost neće biti ugrožena. S druge strane, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u južnom Libanu, dok Iran i Turska kritikuju izraelsku politiku u regionu.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp tvrdi da Iran pravi značajne ustupke u pregovorima sa Vašingtonom, dok dve strane nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma. Takođe, američki državni sekretar Marko Rubio poručuje da SAD neće ugroziti bezbednost saveznika u Persijskom zalivu i najavljuje nastavak tehničkih pregovora sa Teheranom krajem meseca. Izraelski ministar odbrane Izrael Kac kaže da se vojska neće povući iz južnog Libana i da će
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