Brazil ubedljivo do nokaut faze, dva gola Vinisijusa i debi Nejmara

Reprezentacija Brazila savladala je Škotsku rezultatom 3:0 (2:0) i obezbedila prvo mesto u grupi C na Svetskom prvenstvu, i tako se sa liderskog mesta plasirala u nokaut fazu takmičenja. Prve minuta na turniru zabeležio je i Nejmar.

Ekipa Karla Ančelotija odigrala je još jedan prosečan meč na turniru, daleko od onoga što se očekuje od njih, ali dovoljno da bez većih problema dođe do pobede. Ovom pobedom Brazil je osigurao prvo mesto u grupi i plasman u nokaut fazu zajedno sa Marokom, dok je Škotska završila na trećoj poziciji i deficitom u gol-razlici (-3), zbog čega će strepeti za prolaz kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija. Škoti će sada morati da čekaju rasplet u ostalim grupama