Rat u Ukrajini – 1.623. dan. Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da Ukrajina nema stvarni suverenitet i da njom upravljaju "marionete". Ruske snage izvele su nove napade na ukrajinska naftna postrojenja. Kijev je ranije saopštio da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski neće prisustvovati dvodnevnoj Konferenciji o oporavku Ukrajine koja danas počinje u Gdanjsku.

Nakon izjave zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Rjapkova da bi direktan sukob sa Rusijom imao katastrofalne posledice za one koji bi se odlučili na takav korak, ukrajinske snage izvele su napade na Nižegorodsku oblast u kojima su poginule dve osobe. Ukrajinska državna naftna i gasna kompanija "Naftogas" saopštila je da su ruske snage pogodile postrojenja u oblasti Poltava i nanele veliku štetu. Tokom prethodnog dana oglasio se i ukrajinski predsednik