Narodni poslanici od 10 časova glasaju o 32 tačke, odlučuje se i o setu pravosudnih zakona

Narodna skupština odlučuje o 32 tačke o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima je set pravosudnih zakona. Glasanje počinje u 10 časova.

Narodni poslanici juče su završili objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i raspravu o 37 amandmana na set pravosudnih zakona. Na dnevnom redu su bili Predlog zakona o izmeni Zakona o sudijama, Predlog izmena i dopuna Zakona o javnom tužilaštvu, Predlog izmena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom savetu tužilaštva i Predlog zakona o