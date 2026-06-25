Od sutra do ponedeljka zatvaranje ulica i izmene linija gradskog prevoza zbog skupa u centru Beograda

Pojedine ulice u centru Beograda biće zatvorene za saobraćaj, a linije gradskog prevoza biće izmenjene od sutra u 4.00 sata do ponedeljka, 29. juna, u 4.00 sata ujutro, zbog održavanja skupa, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Zatvorene će biti ulice Bulevar kralja Aleksandra (od Takovske do Beogradske, sa svim poprečnim ulicama), Dečanska (od Vlajkovićeve do Nušićeve), Trg Nikole Pašića (od Terazija do Takovske), Kneza Miloša (od Kralja Milana do Takovske) i Takovska (od Svetogorske do Kneza Miloša). Vozila na sledećim linijama promeniće trasu saobraćanja: Tramvajska linija 6 saobraćaće na skraćenoj trasi od Omladinskog stadiona do Ustaničke; Tramvajske linije 7L, 8 i 12 saobraćaće