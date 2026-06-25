Prikaz novih borbenih sistema Vojske Srbije u Batajnici i na Pasuljanskim livadama

RTS pre 39 minuta
Prikaz novih borbenih sistema Vojske Srbije u Batajnici i na Pasuljanskim livadama

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovaće u nedelju, 28. juna, prikaz novih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema Vojske Srbije, nakon čega će na poligonu "Pasuljanske livade" biti izvedeno bojevo gađanje.

Program će biti realizovan na dve lokacije – na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici i na poligonu "Pasuljanske livade". Prikaz naoružanja, vojne opreme i sistema koje koristi Vojska Srbije počeće u 10 časova na aerodromu u Batajnici. Dva sata kasnije, na poligonu "Pasuljanske livade", biće izvedena demonstracija njihovih sposobnosti kroz bojevo gađanje.
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