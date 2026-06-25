Pulišić ponovo trenira, neizvestan za Tursku

Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država odigraće protiv Turske poslednji meč grupne faze Svetskog prvenstva, a najvažnija vest za Amerikance je povratak Kristijana Pulišića, koji se oporavio od povrede i ponovo trenira sa ekipom.

Pulišić je zbog povrede propustio pobedu nad Australijom od 2:0, ali je uoči susreta sa Turskom odradio trening i biće na raspolaganju selektoru Maurisiju Poketinu. Ipak, ostaje da se vidi koliku će minutažu dobiti najveća zvezda američkog tima, s obzirom na to da su Sjedinjene Države već obezbedile prvo mesto u Grupi D i plasman u nokaut fazu takmičenja. Poketino će morati da donese odluku i kada su u pitanju Tajler Adams, Folarin Balogun, Kris Ričards i Entoni