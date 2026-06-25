Razorni zemljotresi pogodili Venecuelu – više od 30 poginulih, 700 povređeno

RTS pre 2 minuta
Razorni zemljotresi pogodili Venecuelu – više od 30 poginulih, 700 povređeno

Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5, pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32, a povređeno 700 ljudi. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama.

Kritična naftna infrastruktura nije pretrpela značajnija oštećenja Venecuelanska naftna infrastruktura izgleda da je u velikoj meri ostala netaknuta nakon razornih zemljotresa, budući da većina gradova sa prijavljenim teškim oštećenjima nema ključna naftna postrojenja, javio je Rojters, prenosi Si-En-En. (Si-En-En) Potres u trenutku proslave nacionalnog praznika, veliki broj građana bio kod kuće Potresi su se dogodili u trenutku kada se slavio nacionalni praznik,
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