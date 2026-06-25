Sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni

RTS pre 1 sat
Sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni

Pretežno sunčano i toplije vreme u Srbiji. Kratkotrajna kiša moguća je samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.

Tokom dana u Srbiji pretežno sunčano i toplije vreme. Lokalni razvoj oblačnosti i kraktotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom se očekuju samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Duvaće slab vetar severnih pravaca, a temperatura će se kretati od 16 do 35 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo vreme uz slab severni vetar. Najniža dnevna od 22 stepena, a najviša temperatura do 34 stepena. Prognoza za naredne dane U petak i subotu pretežno
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